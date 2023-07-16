Предприятия Минпрома Белоруссии подписали на "Иннопроме" контракты на 17 млрд рублей

Заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик ранее сообщил, что белорусские компании планируют подписать "почти 60 документов на общую сумму около $180 млн"

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Предприятия системы Министерства промышленности Белоруссии на состоявшейся в Екатеринбурге выставке "Иннопром-2023" заключили контракты на более чем 17 млрд рублей. Об этом сообщил министр промышленности республики Александр Рогожник.

"Необходимо отметить, что общая сумма контрактов только по системе Минпрома составила более 17 млрд российских рублей", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

В преддверии выставки заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик сообщил, что белорусские компании планируют подписать "почти 60 документов на общую сумму около $180 млн (около 16,2 млрд рублей по текущему курсу Центробанка РФ - прим. ТАСС)", в том числе предприятия системы Минпрома были "намерены заключить не менее 11 экспортных коммерческих контрактов на сумму от $157,4 млн (около 14,2 млрд рублей - прим. ТАСС)".

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка прошла в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Белоруссия выступила страной - партнером выставки.