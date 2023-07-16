СМИ: Франция впервые за почти 10 лет готовит бюджет, предусматривающий сокращение расходов

Как пишет газета Les Echos, Париж планирует в 2024 году сократить траты на €4,2 млрд

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Французские власти планируют сократить госрасходы в 2024 году в общей сложности на €4,2 млрд до суммы в €428,8 млрд. Об этом сообщает в воскресенье газета Les Echos.

Как указывает издание, проект бюджета "предусматривающий сокращение на €4,2 млрд в воскресенье передан в парламент". Les Echos уточняет, что власти пошли на сокращение расходов "впервые за почти 10 лет".

Сокращение расходов

По информации газеты, наибольшую экономию власти намерены получить за счет отказа от так называемого тарифного щита, который был призван остановить рост тарифов на электроэнергию для потребителей. Отказ от этой меры позволит Франции сократить расходы на €14 млрд.

Также власти намерены снизить траты на здравоохранение (с €3,4 млрд в 2023 году до €2,3 млрд), отмечает Les Echos. Еще €3 млрд планируется сэкономить за счет сокращения расходов на план по восстановлению экономики, пострадавшей после пандемии коронавируса.

Рост расходов

Часть сэкономленных таким образом средств государство намерено направить для увеличения расходов на систему образования (с €60,3 млрд до €64,2 млрд).

Как сообщает Les Echos, увеличатся ассигнования на вооруженные силы (с €43,9 млрд до €47,2 млрд), а также юстицию и безопасность (с €9,6 млрд до €10,1 млрд и с €15,8 млрд до €16,3 млрд соответственно).

Причины экономии

Как отмечает газета Le Figaro, государство сокращает расходы в связи с необходимостью добиться снижения госдолга. В 2022 году, по данным издания, он достиг отметки в 111,6% ВВП.

При этом бюджетный дефицит во Франции в минувшем году составил 4,7% ВВП, что значительно выше действующего в ЕС лимита в 3% ВВП.

По данным Le Figaro, меры экономии, которые государство начинает принимать, должны обеспечить снижение госдолга до 108,3% ВВП к 2027 году.