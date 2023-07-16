В Турции рассчитывают на продление зерновой сделки

Вице-президент республики Джевдет Йылмаз заявил о продолжении работы по продлению соглашения на новый срок

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Турецкие власти надеются на продление черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщил в воскресенье вице-президент Джевдет Йылмаз в эфире телеканала A-haber.

"Мы продолжаем работы про продлению соглашения на новый срок. Планируемый визит в Турцию [президента России Владимира] Путина можно рассматривать в эту пользу. Надеюсь, будут положительные результаты", - сказал Йылмаз.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о возможности визита российского коллеги в Турцию в августе.

"Хочу сказать, что усилия президента [Реджепа] Тайипа Эрдогана [по достижению стамбульских договоренностей] ценят все. Они оказали воздействие не только на две страны, но и на весь мир. Если бы этого не удалось сделать, цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем иными. Наш президент проделал не только значительную экономическую работу, но и выполнил серьезную гуманитарную миссию, выступив с инициативой и убедив обе стороны [заключить соглашение]", - отметил Йылмаз.