Carlsberg не получала уведомления о передаче в управление Росимущества доли в "Балтике"

Группа заявила, что находится в процессе получения более подробной информации

СТОКГОЛЬМ, 16 июля. /ТАСС/. Датская компания Carlsberg Group не получала официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли иностранных владельцев в российской структуре пивоваренной компании "Балтика". Датский производитель считает такое развитие событий неожиданным, сообщается в его пресс-релизе.

"Правительство России сегодня опубликовало указ президента о передаче пивоваренной компании "Балтика" во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента или последствий для пивоваренной компании "Балтика", - отмечается в сообщении. - Carlsberg Group работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным. Группа оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные действия".

Carlsberg Group объявила о решении продать бизнес в РФ в конце марта 2022 года. Соглашение об этом было подписано в июне 2023 года при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных условий в нескольких юрисдикциях. "После президентского указа перспективы этого процесса продаж сейчас весьма неопределенны, - также отмечается в пресс-релизе. - Группа находится в процессе получения более подробной информации и как можно скорее опубликует любую уместную и проверенную информацию, включая потенциальные финансовые последствия".

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов. В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (дочернее предприятие Carlsberg в ФРГ).