Kyodo узнало о планах Mazda выпустить первый электромобиль в 2027 году

Компания также нацелена на разработку систем управления для электромобилей в сотрудничестве с автоконцерном Toyota

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Mazda рассчитывает в 2027 году представить на рынке свой первый электромобиль. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, с 2028 года в Mazda намерены планомерно увеличивать объемы производства этого вида транспортных средств. Кроме того, компания нацелена на разработку систем управления для электромобилей в сотрудничестве с автоконцерном Toyota.

22 июня газета Nikkei проинформировала, что корпорация Panasonic намерена в 2024 году начать снабжение Mazda своими аккумуляторами для электромобилей.