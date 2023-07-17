17 июля, 00:37

Kyodo узнало о планах Mazda выпустить первый электромобиль в 2027 году

Компания также нацелена на разработку систем управления для электромобилей в сотрудничестве с автоконцерном Toyota

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Mazda рассчитывает в 2027 году представить на рынке свой первый электромобиль. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, с 2028 года в Mazda намерены планомерно увеличивать объемы производства этого вида транспортных средств. Кроме того, компания нацелена на разработку систем управления для электромобилей в сотрудничестве с автоконцерном Toyota.

22 июня газета Nikkei проинформировала, что корпорация Panasonic намерена в 2024 году начать снабжение Mazda своими аккумуляторами для электромобилей. 

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Япония
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