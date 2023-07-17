Китайские инвесторы планируют открыть в ЕАО заводы по сборке сельхозтехники

По инициативе главы автономии Ростислава Гольдштейна формируется международная рабочая группа по вопросам развития совместных инвестиционных проектов

ТАСС, 17 июля. Китайские инвесторы хотят создать в Еврейской автономной области (ЕАО) предприятия по сборке сельскохозяйственной техники и снегоходов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Заместитель председателя правительства ЕАО Джулустан Борисов, возглавляющий делегацию региона, провел рабочую встречу с мэром города Цзямусы Ван Те. <...> На встрече также обсуждался вопрос оказания всей необходимой поддержки китайским предпринимателям, желающим инвестировать в регион средства по созданию завода по сборке сельскохозяйственной техники, а также по сборке снегоходов и иной мототехники. Данный вопрос будет обсуждаться дополнительно. В случае положительного решения сторон инвесторам будет оказана вся необходимая поддержка", - говорится в сообщении.

Руководство города Цзямусы также предложило рассмотреть возможность наращивания социально-культурного взаимодействия и обмена делегациями из сфер культуры, образования, промышленности.

По инициативе главы автономии Ростислава Гольдштейна формируется постоянно действующая международная рабочая группа по вопросам развития совместных инвестиционных проектов, трансграничной инфраструктуры, примостовой территории, пунктов пропуска, расположенных и граничащих в ЕАО с провинцией Хэйлунцзян. Борисов предложил руководству Цзямусы присоединиться к рабочей группе для оперативного продвижения актуальных проектов в сфере международного сотрудничества.