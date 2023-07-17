В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

Также в республике были одобрены изменения в методологические подходы расчета вывозных таможенных пошлин на нефть

АСТАНА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана еще на полгода продлили действующий с июля 2022 года запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

"В частности, решено продлить действующие с 31 января по 31 июля 2023 года ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Помимо этого, для обеспечения казахстанских производителей электротехнического оборудования необходимым сырьем принято решение рассмотреть на площадке Евразийского экономического союза снижение ввозных таможенных пошлин на импортное сырье для производства электротехнической продукции. "Это станет своевременной мерой поддержки отечественных производителей, будет способствовать увеличению объемов производства и загруженности мощностей", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, одобрены изменения в методологические подходы расчета вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные виды темных нефтепродуктов. "Также на площадке межведомственной комиссии было проведено заседание национального комитета по упрощению процедур торговли по реализации соглашения Всемирной торговой организации. Рассмотрены вопросы документирования торговых процедур для 30 видов товаров", - добавили в пресс-службе.

Запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом был введен в Казахстане с 12 июля прошлого года сроком на шесть месяцев, в январе его продлили еще на полгода. В министерстве энергетики ранее отмечали, что запрет вводится в целях обеспечения стабильности и устойчивости развития национальной экономики и недопущения возникновения нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.

В ноябре 2021 года Казахстан уже водил аналогичный запрет, который действовал шесть месяцев. В министерстве энергетики республики тогда пояснили, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в России, Узбекистане и Киргизии, что приводит к высокому спросу на горюче-смазочные материалы у водителей транзитного транспорта в приграничных областях.