Казахстан попросил Узбекистан о тарифных преференциях при транзите грузов в Афганистан

Астана и Ташкент договорились создать совместную экспертную рабочую группу для обсуждения благоприятных тарифных условий по железнодорожным перевозкам, сообщила пресс-служба казахстанского правительства

АСТАНА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана обратились к Узбекистану с просьбой рассмотреть возможность предоставления тарифных преференций на транзитные перевозки железнодорожным транспортом в Афганистан. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского правительства по итогам прошедшего в Астане заседания рабочей группы Казахстана и Узбекистана на уровне заместителей глав правительств.

"Особое внимание [стороны] уделили обсуждению возможности снижения тарифов на транзит казахстанской мукомольной продукции по территории Узбекистана. Объем экспорта муки из Казахстана в Афганистан по территории Узбекистана в историческом максимуме в 2017 году достигал показателя 1,209 млн тонн. В последующих годах этот показатель значительно снизился: в 2021 году - 536 тыс. тонн, в 2022-м - 816 тыс. тонн. За 6 месяцев текущего года - всего 275 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

С учетом значительного потенциала Казахстана по экспорту муки в Афганистан казахстанская сторона обратилась к узбекистанской с просьбой рассмотреть возможность предоставления тарифных преференций к базовому тарифу на транзитные перевозки по территории Узбекистана в Афганистан железнодорожным транспортом, отметила пресс-служба. "Участники встречи договорились создать совместную экспертную рабочую группу для обсуждения благоприятных тарифных условий по железнодорожным перевозкам и выработки конкретных предложений", - пояснили в пресс-службе.