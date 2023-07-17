В Норвегии запретили Facebook отслеживать данные пользователей для настройки рекламы

Площадкам разрешено показывать рекламу, но ее подбор будет основываться на информации, которую сами пользователи указали в разделе "О себе"

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Норвежские власти временно запретили Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) отслеживать личные данные пользователей с целью настройки таргетированной рекламы. Об этом в понедельник сообщила газета Politico.

Норвежское управление по защите данных выявило, что Facebook и Instagram "собирают личную информацию крайне деликатного свойства посредством непрозрачных и навязчивых способов мониторинга". Согласно распоряжению ведомства, вступающему в силу в августе сроком на три месяца, пользователи в королевстве не будут видеть в социальных сетях персонализированную рекламу, основанную на их онлайн-активности и геолокации.

Facebook и Instagram вправе показывать рекламу, но ее подбор будет основываться на информации, которую сами пользователи указали в разделе "О себе". За нарушение предписания Meta грозит штраф в $99,4 тыс. в сутки.

4 июля Европейский суд юстиции постановил, что Facebook не должна показывать пользователям на территории Евросоюза персонализированную рекламу без их согласия, поскольку использование данных сторонних сайтов в рекламных целях противоречит Генеральному регламенту ЕС о защите персональных данных и является "злоупотреблением доминирующим положением" на рынке социальных платформ. "Сам факт посещения пользователем сайтов или приложений, которые могут раскрывать личную информацию, еще не означает, что он согласен делиться этими данными", - подчеркнул суд.