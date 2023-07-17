РЖД создали штаб по обеспечению устойчивости ж/д сообщения с Крымом

Его возглавил гендиректор компании Олег Белозеров

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. РЖД создали штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом.

"В ОАО "РЖД" создан штаб во главе с генеральным директором Олегом Белозеровым по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом", - отмечается в сообщении холдинга в Telegram-канале.

Рано утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры, не уточнив характер происшествия. В Минтрансе РФ заявили, что на пролетах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно. По данным министерства, опоры не получили повреждений.