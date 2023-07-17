Гендиректором "ВСМПО-Ависма" избрали Дмитрия Трифонова

Полномочия и. о. гендиректора корпорации Николая Мельникова досрочно прекращены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Совет директоров крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" - избрал генеральным директором Дмитрия Трифонова, ранее занимавшего должность исполнительного директора филиала "Ависма" в Пермском крае. Полномочия и. о. гендиректора корпорации Николая Мельникова досрочно прекращены, говорится в сообщении в центре раскрытия информации.

Предыдущий гендиректор корпорации Дмитрий Осипов покинул пост 3 апреля. До назначения нового руководителя исполняющим обязанности назначили Николая Мельникова.

"Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Мельникова Николая Константиновича 16 июля 2023 года на основании личного заявления об увольнении по собственному желанию. <...> Избрать генеральным директором ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Трифонова Дмитрия Валериевича на срок с 17 июля 2023 года по 16 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе корпорации уточнили, что и. о. исполнительного директора "Ависма" (филиал "ВСМПО-Ависма") назначен Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии "Ависма".

Дмитрий Трифонов родился в 1962 году в Верхней Салде Свердловской области. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). С 1984 года он работает в корпорации "ВСМПО-Ависма", где прошел трудовой путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала "Ависма" в Пермском крае. На эту должность он был назначен в 2012 году.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности.