Российский рынок акций продемонстрировал разнонаправленную динамику основных индексов

В начале торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 889,09 пункта, индекс РТС - 1 003,29 пункта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:23 мск, индекс Мосбиржи прибавлял 0,07%, поднимаясь до 2 904,65 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,21%, до 1 012,45 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,47% - до 2 889,09 пункта, а индекс РТС - на 1,12%, до 1 003,29 пункта.

По данным на 10:23 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,35%, до 90,38 рублей, евро находился на уровне 101,58 рублей (+0,37%). В то же время юань терял 0,23%, опускаясь до 12,591 рублей.