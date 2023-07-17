Медучреждения Москвы получили более 1,2 млн упаковок лекарств по офсетным контрактам

Москва заключила с инвесторами 12 офсетных контрактов в социально значимых направлениях, из них семь обеспечат стабильные поставки лекарственных препаратов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московские медицинские учреждения получили более 1,2 млн упаковок лекарственных препаратов в рамках двух офсетных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в понедельник.

"Москва с 2017 года заключила с инвесторами 12 офсетных контрактов в социально значимых направлениях, из них семь обеспечат стабильные поставки лекарственных препаратов. Сегодня два фармпредприятия - "Биокад" и Московский эндокринный завод - уже начали поставку и отгрузили в столичные медицинские учреждения более 1,2 млн упаковок лекарств", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в 2017 году Москва заключила офсетный контракт с биотехнологической компанией "Биокад" на поставку лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Производственный комплекс локализован в Зеленограде на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Поставки начались с 2021 года, за это время в лечебные учреждения города отгружено более 930 тыс. упаковок препаратов, из них 256 тыс. упаковок - с начала 2023 года.

"Еще более 300 тыс. упаковок поставил Московский эндокринный завод. Это анальгезирующие и противомикробные средства, лекарства, применяемые при лечении артериальной гипертензии, глаукомы, для профилактики тромбоэмболических осложнений, а также в неврологии и психиатрии. Поставки препаратов начались в апреле 2023 года", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Офсетный контракт с Московским эндокринным заводом город заключил в 2021 году. По условиям соглашения инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории Москвы производство противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков. Взамен город будет приобретать продукцию в течение восьми лет.