Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT

Ведомство также планирует провести независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ, который является основным оператором по выдаче грантов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработку в сфере IT, а также проведет независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минцифры до 1 сентября: приостановит выдачу новых грантов на новые разработки в сфере ИТ, обновит состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок; оптимизирует процессы принятия решений о выдаче грантов для полного исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности всех этапов запуска и реализации таких проектов", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что также будет проведена независимая оценка компетенций сотрудников РФРИТ, который является основным оператором по выдаче грантов, и будет проведен аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и будут отмечены проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте.