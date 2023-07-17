Украина ввела в строй отремонтированный энергоблок на одной из АЭС

По информации Минэнерго страны, он прибавил энергосистеме 1000 МВт мощности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины сообщило о досрочном введении в строй энергоблока одной из АЭС после ремонта. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"На одной из АЭС Украины на три дня раньше определенного срока вышел из ремонта энергоблок, прибавивший энергосистеме 1000 МВт мощности. В целом за прошедшие сутки атомная генерация произвела половину потребленной электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генерация полностью покрывает потребности граждан.

В ведомстве также указали, что вследствие различных причин без света остается часть потребителей в Сумской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях, не уточнив количество обесточенных абонентов.

5 июля Минэнергетики сообщило о вводе в работы еще одного энергоблока после ремонта. На какой АЭС был включен блок, также не указывалось.

Всего под контролем Украины находятся три действующих АЭС - Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, на которых работают девять энергоблоков.