ЕС намерен инвестировать свыше €45 млрд в страны Латинской Америки

По словам главы Еврокомиссии, речь идет о 135 проектах в сферах инфраструктуры, критических редкоземельных материалов, в развитие зеленой энергетики и производство водородного топлива, цифровые технологии и производство вакцин нового поколения

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Евросоюз планирует инвестировать более €45 млрд в государства Латинской Америки, в первую очередь в добычу редкоземельных материалов, развитие зеленой энергетики и цифровые технологии. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед открытием в Брюсселе двухдневного саммита ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

"Сегодня я рада запустить инвестиционное партнерство для стран Латинской Америки в рамках инвестиционной программы ЕС "Глобальный портал". Мы инвестируем свыше €45 млрд в 135 проектов в сферах инфраструктуры, критических редкоземельных материалов, в развитие зеленой энергетики и производство водородного топлива, цифровые технологии и производство вакцин нового поколения", - сообщила она. Фон дер Ляйен не уточнила, за какой период времени ЕС намерен сделать эти инвестиции.

"Мы заинтересованы не только в простой добыче у вас редкоземельных ресурсов. Мы готовы создавать локальные возможности по переработке и производству конечной продукции, например батарей или электромобилей", - пообещала глава ЕК. В своем вступительном слове она также призвала к скорейшему заключению соглашения о свободной торговле со странами региона.

Программа "Глобальный портал", по словам представителей ЕС, направлена на противодействие китайской инициативе "Один пояс - один путь". Она предполагает повышение влияния ЕС в мире через инвестиции.

Открывая ранее в Брюсселе бизнес-форум, фон дер Ляйен заявила, что ЕС особенно заинтересован в развитии сотрудничества с Латинской Америкой "в условиях российской агрессии на Украине и растущего влияния Китая". Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее неоднократно заявлял, что сейчас государства - члены Евросоюза намерены строить свои отношения со всеми странами мира в зависимости от их отношений с Россией и Китаем.

Саммит ЕС - СЕЛАК стал первой встречей лидеров всех стран ЕС, стран Латинской Америки и Карибского бассейна с 2015 года. Как сообщили в минувшие выходные европейские СМИ, Евросоюз намеревался пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского для продвижения на нем украинской повестки, однако, столкнувшись с сопротивлением стран региона, был вынужден отказаться от этой идеи.