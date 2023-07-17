ЦБ в первом полугодии выявил почти 2,5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид

Регулятор отметил, что это на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России выявил в первом полугодии 2023 года 2 449 субъектов с признаками нелегальной деятельности - это на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщается в материалах регулятора.

"В январе-июне 2023 года Банк России выявил 2449 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и т. д.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это всего на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее", - говорится в материалах.

Так, ЦБ раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, что на 19% выше показателя первого полугодия 2022 года. По данным регулятора, почти 60% подобных проектов принимали взносы в криптовалюте.

Также было выявлено около 850 нелегальных кредиторов, что на 28% больше, чем годом ранее. "Несмотря на рост числа нелегальных кредиторов в первом полугодии 2023 года, темпы такого увеличения по сравнению с прошлым годом снизились (в 2022 году - рост почти в два раза относительно 2021 года)", - отмечает регулятор.

Согласно данным ЦБ, в первом полугодии Банк России выявил более 400 нелегальных профучастников. Как подчеркивают в ЦБ, количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю-июню 2022 года почти на треть благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной пропиской.

Для того чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, регулятор направляет информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России. В первом полугодии по таким материалам, в том числе направленным ранее, согласно данным ЦБ, было возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тыс. ресурсов.