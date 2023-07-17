Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва незамедлительно вернется к реализации черноморских договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие сегодня, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", - сказал Песков.

"Зерновая сделка остановилась, - подчеркнул представитель Кремля. - Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки".