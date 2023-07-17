17 июля, 09:05,
обновлено 17 июля, 09:11
Атака на Крымский мост

В кабмине сообщили, что характер повреждений Крымского моста уточнят в ближайшее время

Согласно соответствующему заявлению, на мост уже прибывают дополнительные ресурсы, которые необходимы для восстановительных работ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Анализ повреждений автомобильной части Крымского моста ведется, характер и степень повреждений будут уточнены в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

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"На текущий момент ведется анализ повреждений автомобильной части, характер и степень повреждений будут уточнены в ближайшее время. На мост уже прибывают дополнительные ресурсы, которые необходимы для восстановительных работ", - говорится в сообщении. 

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УкраинаРоссияАтака на Крымский мост
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