В кабмине сообщили, что характер повреждений Крымского моста уточнят в ближайшее время

Согласно соответствующему заявлению, на мост уже прибывают дополнительные ресурсы, которые необходимы для восстановительных работ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Анализ повреждений автомобильной части Крымского моста ведется, характер и степень повреждений будут уточнены в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

"На текущий момент ведется анализ повреждений автомобильной части, характер и степень повреждений будут уточнены в ближайшее время. На мост уже прибывают дополнительные ресурсы, которые необходимы для восстановительных работ", - говорится в сообщении.