Захарова заявила об уведомлении Анкары, Киева и ООН о решении по зерновой сделке

В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции, отметила официальный представитель дипведомства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки, - сказала дипломат. - В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи констатировал, что российская часть "вообще не выполнялась" ни по одному пункту все месяцы действия зерновой сделки, в то время как вывоз украинского продовольствия был обеспечен. Причем зерно с Украины попадало не в беднейшие страны, а преимущественно на Запад, отметил российский министр.