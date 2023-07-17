ВТБ получил в распоряжении купюры в 5 и 10 рублей

В банке подтвердили готовность с ними работать

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ получил купюры номиналом в 5 и 10 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ получил купюры номиналом 5 и 10 рублей и готов с ними работать", - сказали в пресс-службе ВТБ.

Накануне в пресс-службе Сбера ТАСС сообщили, что кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье получили купюры номиналом в 5 и 10 рублей.

В июле 2022 года зампред Банка России Сергей Белов в интервью "Известиям" рассказал, что в конце 2022 года планируется возобновить печать 10-рублевых и рассматривается возможность возобновления изготовления 5-рублевых купюр.

Позднее о планах вернуть в оборот банкноты в 5 и 10 рублей в 2023 году сообщал генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук в интервью газете "Известия".