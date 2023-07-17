Комитет Думы одобрил штрафы до 8 млн руб. за неисполнение обязанностей владельцем соцсети

Кодекс предлагается дополнить новой статьей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в понедельник палате принять поправку о введении в Кодекс РФ об административных правонарушениях штрафов до 8 млн рублей за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Поправка одобрена ко второму чтению принятого в апреле 2018 года в первом чтении законопроекта о штрафах до 5 млн рублей за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях.

Кодекс предлагается дополнить новой статьей 13.50 (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). В первой части этой статьи в том числе предусмотрены санкции за неисполнение владельцем соцсети обязанности по ежегодному размещению отчета о результатах рассмотрения обращений о распространяемой с нарушением закона информации, а также о результатах мониторинга соцсети. Также она включает ответственность за неисполнение обязанности по размещению в соцсети документа, устанавливающего правила ее использования, и (или) неисполнение обязанности по информированию пользователей о внесенных изменениях в указанные правила. За подобные нарушения поправкой предусмотрен штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц предлагается установить штраф в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, а для юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

За неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации, или невыполнение требования Роскомнадзора об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем социальной сети, предлагается установить штраф для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Для юридических лиц поправкой предлагается установить штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Повторное нарушение повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, на должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Юридических лиц предлагается штрафовать на сумму от 4 млн до 8 млн рублей.