В ЦБ заявили, что финансовые пирамиды начали маскироваться под образовательные платформы

По данным Банка России, во втором квартале 2023 года выявили 712 компаний и интернет-проектов с признаками таких пирамид

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Финансовые пирамиды чаще маскируются под инвестиционные проекты, однако во втором квартале 2023 года ЦБ РФ выявил новую маскировку пирамид под образовательные платформы, следует из сообщения просветительского ресурса Банка России Fincult.info.

"Во втором квартале 2023 года Банк России выявил 712 компаний и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Их оказалось в 1,7 раза больше, чем за первые три месяца года. Большинство пирамид по-прежнему маскируются под инвестиционные проекты. Некоторые пирамиды выдают себя за образовательные платформы. Они предлагают доступ к каталогу обучающих курсов "от ведущих экспертов" в самых разных областях", - говорится в сообщении.

Как объясняют в Fincult.info, пользователи не могут заранее познакомиться с контентом во время бесплатного тестового периода обучения или хотя бы посмотреть фрагмент интересующей программы. Те, кто рискнули оформить дорогостоящую подписку, часто жалуются на низкое качество обучающих материалов и непрофессионализм обещанных "экспертов". "Одну из таких платформ рекламируют популярные блогеры и даже деловые СМИ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что организаторы платформы предлагают подписчикам не только учиться, но и зарабатывать за счет привлечения в программу других участников. Так, по словам авторов проекта, можно отбить стоимость подписки и даже получить прибыль. "По факту люди перестают получать обещанные выплаты уже через пару месяцев. Пользователям не удается вернуть свои деньги", - заключают в Fincult.info.