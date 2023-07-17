Что известно о прекращении зерновой сделки

Зерновая сделка прекратила свое действие. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это связано с тем, что часть этой инициативы, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

Он указал, что подрыв Крымского моста не мог повлиять на позицию Москвы в этом вопросе, ранее ее уже заявил президент РФ Владимир Путин. При этом Песков отметил, что Россия незамедлительно вернется к реализации черноморских договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена.

Москва уже официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ТАСС собрал основную информацию о зерновой сделке.

Заключение сделки

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Первую часть соглашений сроком на 120 дней с возможностью автоматического продления подписали ООН и Турция отдельно с Россией и Украиной. Она касалась вывоза украинского зерна по Черному морю. Вторую часть сроком на три года подписали ООН и Россия. Этот меморандум затрагивал снятие ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

29 октября 2022 года Россия приостанавливала свое участие в сделке после того, как Украина нанесла удары в Севастополе по российским кораблям и судам. Маршрут атаки частично пролегал по зерновому коридору. Россия потребовала гарантий безопасности для своих судов, после чего Украина их передала через ООН и Турцию, и РФ 2 ноября возобновила участие в сделке.

Продление сделки

Сделку продлевали три раза, последние два - сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.

В ООН не раз утверждали, что генсек Антониу Гутерриш контактирует с частным сектором экономики, правительствами и ЕС для обеспечения выполнения договоренностей. В конце мая 2023 года Гутерриш представил России, Украине и Турции идеи, как улучшить работу Совместного координационного центра и обеспечить экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. Официально ООН не раскрывала подробности. Однако в конце июня 2023 года ООН на консультациях признала, что ничего не может сделать с российскими требованиями, подчеркивал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В течение последних недель шли переговоры о продлении зерновой сделки. Генсек ООН направил Путину письмо "с конкретными предложениями", однако он не привел подробности своей инициативы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отмечал, что Путин высказал ряд предложений относительно сделки, которые обсуждаются.

Российский лидер 13 июля констатировал, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке. Когда будут выполнены ее требования, Россия сразу же присоединится к ней снова. Россию, по его словам, больше не устраивает вариант "сначала продление, а потом выполнение обещаний".

Требования России

Одним из требований России является переподключение к системе платежей SWIFT Россельхозбанка, который занимается оплатой сельскохозяйственного экспорта. Еще одно требование России - запуск аммиакапровода Тольятти - Одесса. Однако украинские диверсанты 5 июня подорвали его в 23 км от Купянска, неподалеку от села Масютовка в Харьковской области. В России указывали, что на ремонт трубопровода может понадобиться от одного до трех месяцев, если специалисты получат доступ к поврежденному участку. По словам вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, доступа для ремонта не предвидится.

Также Россия требовала отмены ограничения на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и запчастей, а также разрешения на заход российских судов в иностранные порты, разблокирования транспортной логистики и страхования перевозок, разблокировки активов.

ЕС утверждал в марте 2023 года, что санкции не препятствуют морскому экспорту аграрной продукции из России. При этом эксперты отмечали, что эти разъяснения не соответствуют реальности.

Последствия отмены зерновой сделки

Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже в ходе торгов в понедельник растет более чем на 3%. По данным биржи на 12:01 мск, цены на пшеницу росли на 3,02%, до $6,82 за бушель (35,2 л).

В Российском зерновом союзе считают, что рынок РФ почувствует позитивный эффект от остановки зерновой сделки, так как "она только вредила и ничего хорошего не приносила".

Международные эксперты также отмечают, что Россия вряд ли понесет какой-либо ущерб от выхода из сделки - российский экспорт осуществляется вполне нормально и без этого.

При этом зерно с Украины будет в увеличенных размерах поступать на мировые рынки по наземным транспортным коридорам. В результате это может вызвать еще более значительные проблемы в Евросоюзе, в том числе вызвать разброд в сообществе по проблеме дальнейшей помощи Украине, высказал мнение один из ведущих в Японии специалистов по экономике РФ, доцент Института иностранных языков города Кобэ, старший исследователь Японского института международных проблем Хиронори Фусита.

Реакция

США сообщали в воскресенье, что готовы к возможности непродления зерновой сделки. Вашингтон тесно взаимодействует с Киевом по этому вопросу, отмечал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Россия выходом из сделки отвернется от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствия по доступным ценам, что будет стоить огромных дипломатических издержек.

Однако Путин не раз говорил, что Россия бесплатно поставит нуждающимся странам продовольствие в случае прекращения сделки.