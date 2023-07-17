Грызлов заявил, что прекращение зерновой сделки полностью лежит на совести Запада и Киева

Сделка превратилась в чисто коммерческий проект и фактически утратила свою изначальную гуманитарную функцию, отметил посол России в Белоруссии

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Прекращение зерновой сделки полностью лежит на совести коллективного Запада и Киева, не выполнявших условия соглашения и допускавших теракты в отношении объектов инфраструктуры. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Необходимо подчеркнуть, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что стараниями Запада сделка превратилась в чисто коммерческий проект и фактически утратила свою изначальную гуманитарную функцию - предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия", - говорится в комментарии Грызлова, поступившем в распоряжение ТАСС.

Дипломат указал на то, что "коллективный Запад, как оказалось, в который раз не собирался выполнять свою часть обязательств, касающихся соблюдения российских интересов в рамках зерновой сделки". Также, по его словам, "серьезнейший удар по самой концепции черноморской инициативы, неотъемлемой частью которой были поставки аммиака - важнейшего сырья для производства удобрений, - нанесли подрыв украинцами аммиакопровода Тольятти - Одесса на подконтрольной Киеву территории, а также террористические акты в отношении гражданской инфраструктуры Крыма и Севастополя, совершенные в том числе с использованием морских коридоров, предназначенных для вывоза зерна". "Таким образом, все ключевые параметры и условия сделки другими сторонами совершенно целенаправленно и систематически не соблюдались. Прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести", - подчеркнул Грызлов.

Посол также напомнил о том, что Запад не выполнил свои обязательства по переподключению Россельхозбанка к системе платежей SWIFT, возобновлению поставок запчастей для сельхозтехники, обеспечению логистики и страхования перевозок и других вопросов.

О зерновой сделке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в понедельник, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. По ее словам, в ближайшее время будет опубликовано заявление дипведомства с детальными разъяснениями российской позиции.