17 июля, 10:01

Эксперт: Эрдоган должен обсуждать с Западом зерновую сделку для возвращения в нее России

По мнению экс-торгпреда Турции в России Айдына Сезера, "в сложившейся ситуации нельзя винить Путина или Россию, которая всегда предельно четко предъявляла свои требования"

АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен обсуждать с Западом возможность выполнения требований России для ее возвращения в зерновую сделку. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.

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"Надо четко понимать, что в сложившейся ситуации нельзя винить [президента РФ Владимира] Путина или Россию, которая всегда предельно четко предъявляла свои требования. Для преодоления трудностей и возвращения РФ в зерновую сделку было бы правильным, чтобы Эрдоган провел необходимые контакты с Западом, в первую очередь с США и ООН", - подчеркнул эксперт.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Россия официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. 

Теги:
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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