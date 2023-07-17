17 июля, 10:04,
обновлено 17 июля, 10:49
Санкции в отношении России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

AP Photo/ Alberto Pezzali
© AP Photo/ Alberto Pezzali

В частности, под рестрикции подпали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Великобритания ввела новые санкции в отношении 13 граждан России, включая министров и глав регионов, а также против международного детского центра "Артек" в Крыму. Об этом свидетельствуют данные из обновленного в понедельник антироссийского санкционного списка на сайте британского правительства.

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Отмечается, что под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения, подпали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В обновленный черный список Лондона также включены вице-премьер Башкирии Ленара Иванова, заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимир Коваленко. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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