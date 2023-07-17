Мальдивы заявили о желании увеличить количество прямых авиарейсов с Россией

На Мальдивы летают, в частности, самолеты авиакомпании "Аэрофлот"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Мальдив хотели бы увеличить количество прямых авиарейсов с Россией, чтобы как можно больше туристов могли посетить обе страны. Об этом заявил в интервью ТАСС в понедельник министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид.

"Мы бы приветствовали увеличение количества рейсов, потому что нам нужно, чтобы к нам приезжало больше российских туристов. И мы хотели бы отправить больше мальдивцев в Россию", - сказал Шахид.

"Чем больше авиарейсов будет между нашими странами, тем лучше", - добавил глава мальдивского МИД.

Перелет из Москвы на Мальдивы занимает около девяти часов. В настоящее время туда летают, в частности, самолеты авиакомпании "Аэрофлот".

Мальдивы остаются одним из самых популярных направлений среди российских туристов. По данным министерства туризма республики за май, в 2023 году острова уже посетили более 84 тысяч россиян. Всего на Мальдивах в этом году побывали около 700 тыс. иностранных гостей.