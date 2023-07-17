Срок уплаты НДФЛ с доходов за 2022 год для части граждан истекает 17 июля

Это положение распространяется на доходы от продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее минимального предельного срока владения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Крайний срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с поданными до 2 мая декларациями по форме 3-НДФЛ истекает 17 июля. Об этом напоминает налогоплательщикам Федеральная налоговая служба России (ФНС).

"Напоминаем, что НДФЛ с доходов за 2022 год необходимо уплатить не позднее 17 июля. Речь идет о тех гражданах, кто был обязан представить декларацию 3-НДФЛ за 2022 год до 2 мая 2023 года с исчисленной в ней суммой налога к уплате", - говорится в сообщении ФНС.

Это положение распространяется на доходы от продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее минимального предельного срока владения. Кроме того, под него подпадают лица, получившие доходы от источников за пределами РФ, получившие в дар имущество от лиц, не являющихся родственниками, а также выигрыши по лотереям и азартным играм в сумме до 15 тыс. рублей. Уплатить налог до 17 июля включительно также обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, другие лица, занимающиеся частной практикой.

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет в общем случае и три года в случае, если он был получен по договорам дарения, наследования, пожизненного содержания и приватизации.

Ведомство предупреждает, что с 18 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России. Ставка рефинансирования ЦБ РФ равна ключевой ставке и составляет 7,5% годовых.

Оплатить налог можно с помощью сервиса "Уплата налогов и пошлин". Пользователи сервисов "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" могут сформировать платежный документ в своем личном кабинете и уплатить налог онлайн.