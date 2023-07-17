В Москве с начала года возвели 12 промышленных объектов

Общая площадь объектов составляет 76 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. В Москве за полгода ввели в эксплуатацию 12 промышленно-производственных предприятий. Об этом сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"За шесть месяцев на территории столицы сдано 12 промышленных объектов, в том числе построено шесть новых предприятий и еще шесть производств введены в эксплуатацию после реконструкции. Общая площадь сданных объектов составляет 76 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Заммэра добавил, что новые площади для организации промышленных производств появились в шести административных округах. Лидерами стали Зеленоградский (четыре объекта) и Юго-Восточный округ (три объекта). В частности, на зеленоградской площадке Московского института электронной техники введен в эксплуатацию первый корпус Инновационного центра электроники. Комплекс по производству плат для электроники сдан на площадке "Алабушево". Завершен первый этап строительства завода лекарственных средств фармацевтической компании "Р-Опра" в районе Силино. В технопарке "Руднево" появился производственный комплекс с конструкторским бюро.

"По итогам шести месяцев темпы ввода объектов промышленно-производственного назначения выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда были сданы в эксплуатацию шесть промышленных предприятий", - цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.