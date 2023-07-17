ФАС выявила картельный сговор на торгах по ремонту моста за 50 млн руб. в Новосибирске

Управление Федеральной антимонопольной службы сообщило, что компании использовали схему "таран"

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области раскрыло нарушение антимонопольного законодательства новосибирскими компаниями на торгах по ремонту моста в Новосибирске. Цена контракта составила 50 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Новосибирское УФАС России признало ООО "ЛАЙФ-КОМПАНИ" ООО СУ "СибСтрой", ИП Ларина Д. А. нарушившими антимонопольное законодательство. Действиями компаний была ограничена конкуренция на торгах по ремонту моста реки Каменки на улице Сибревкома в Новосибирске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники торгов были введены в заблуждение резким снижением цены и отказались от конкурентной борьбы. Впоследствии это позволило ООО СУ "СибСтрой" заключить контракт по приемлемой для него цене в 50 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта более 50,1 млн рублей.

"В этом случае компаниями использовалась схема "таран", при которой участники картеля, заявки которых заведомо не соответствуют требованиям документации, стремительно и последовательно снижают цену ниже рентабельной, тем самым вводя в заблуждение остальных участников торгов. Затем третий участник картеля, используя возможность подачи окончательных ценовых предложений, подает ценовое предложение, приближенное к максимальному", - пояснили в управлении.

Организациям грозят оборотные штрафы, материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.