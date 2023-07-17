17 июля, 10:33,
обновлено 17 июля, 11:10

Эрдоган заявил, что зерновая сделка "вошла в историю"

Иван Ноябрев/ ТАСС
© Иван Ноябрев/ ТАСС

Турция до последнего момента предпринимала усилия по ее спасению, отметил президент страны

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара до последнего прилагала усилия с целью спасения зерновой сделки, и назвал ее дипломатическим успехом, который вошел в историю.

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"Черноморская инициатива, которой исполняется год, вошла в историю в качестве дипломатического успеха. Благодаря ее реализации было вывезено свыше 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что позволило воспрепятствовать продовольственному кризису. Турция до последнего момента предпринимала усилия по спасению зерновой сделки", - сказал он журналистам перед вылетом в турне по странам Персидского залива.

Глава МИД Турции Фидан обсудит зерновую сделку с российским коллегой Лавровым, сообщил Эрдоган.

В новость внесена правка (14:07 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - вошла.

  

Теги:
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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