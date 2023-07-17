17 июля, 10:36,
обновлено 17 июля, 10:56

Российские экспортеры продолжат снабжать клиентов зерном по конкурентным ценам

Все контрактные обязательства будут выполнены, добавили в Союзе экспортеров зерна

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские экспортеры зерна планируют продолжать снабжать своих клиентов зерном по конкурентным ценам вне зависимости от зерновой сделки, сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров зерна.

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"Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки. Все контрактные обязательства российских экспортеров зерна будут выполнены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские экспортеры зерна подтверждают свою приверженность борьбе с мировым голодом. 

Теги:
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