Российские экспортеры продолжат снабжать клиентов зерном по конкурентным ценам

Все контрактные обязательства будут выполнены, добавили в Союзе экспортеров зерна

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские экспортеры зерна планируют продолжать снабжать своих клиентов зерном по конкурентным ценам вне зависимости от зерновой сделки, сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров зерна.

"Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки. Все контрактные обязательства российских экспортеров зерна будут выполнены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские экспортеры зерна подтверждают свою приверженность борьбе с мировым голодом.