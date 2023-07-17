17 июля, 10:39,
обновлено 17 июля, 10:48

Эрдоган считает, что Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки

Президент Турции отметил, что проведет переговоры с президентом России после своего турне

СТАМБУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российский лидер Владимир Путин хотел бы продолжения работы зерновой сделки. Такое мнение Эрдоган выразил в понедельник на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива.

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"Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост [зерновая сделка] продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне", - подчеркнул он.

Эрдоган не исключил возобновления зерновой сделки до августа после планируемого им разговора с Путиным. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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