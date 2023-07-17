Источник: шансы продления зерновой сделки минимальны, но переговоры продолжаются

Если не найдется компромисс, то сделка точно прекратится, отметил источник в Анкаре

АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Переговоры по вопросу будущего зерновой сделки продолжаются, но шансы на успех минимальны. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в Анкаре, осведомленный о контактах по поводу договоренности.

"Вероятность ее продления крайне минимальна. 99% того, что она завершится, и только 1% остается на то, что лидеры двух стран обсудят вопрос в срочном порядке и продлят договоренности. Но стороны все еще ведут переговоры. Можно сказать, что несколько часов еще есть. Если не найдется компромисс, то сделка точно прекратится", - сказал он.