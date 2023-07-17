Глава Еврокомиссии осудила решение России не продлевать зерновую сделку

Урсула фон дер Ляйен назвала решение Москвы "циничным шагом"

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Евросоюз осуждает решение России не продлевать участие в зерновой сделке. Об этом в понедельник написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Решение России остановить участие в соглашении она назвала "циничным шагом". При этом она утверждала, что "ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира" и продолжит поставлять продовольствие с Украины на мировые рынки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в понедельник, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.