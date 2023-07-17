Во Франции допустили вероятность роста цен на злаки из-за прекращения зерновой сделки

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета республики Марк Фено выразил надежду на то, что заинтересованные в продлении зерновой сделки "смогут в конечном итоге прийти к соглашению"

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Прекращение действия зерновой сделки может привести к повышению цен на злаки во Франции. Об этом в понедельник заявил министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета республики Марк Фено в эфире радиостанции France Info.

"Это может оказать влияние на средиземноморский рынок, особенно в южной части Средиземноморья, - сказал он. - И здесь речь пойдет о доступности [зерна], что рикошетом может затронуть и нас, привести к росту цен, которые на сегодняшний день довольно стабильны и даже немного снижаются".

Министр выразил надежду на то, что заинтересованные в продлении зерновой сделки "смогут в конечном итоге прийти к соглашению".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.