17 июля, 11:31,
обновлено 17 июля, 12:35

МИД РФ заявил, что Москва отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре

Сергей Карпухин/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Черноморская инициатива прекращает свою работу с 18 июля, морской гуманитарный коридор сворачивается, а Совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

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В министерстве напомнили о пакетном характере соглашений по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и меморандума Россия - ООН по нормализации экспорта российских сельхозпродукции и удобрений. "Год спустя итоги работы по реализации указанных договоренностей выглядят неутешительно", - подчеркнули в МИД РФ.

"В <...> условиях откровенного саботажа в реализации стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения черноморской инициативы теряет смысл, - говорится в заявлении. - В соответствии с пунктом "Н" договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России черноморская инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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