Новые банкноты номиналом 100 рублей в ближайшее время появятся в столичном регионе

Основное изображение лицевой стороны банкноты - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а оборотной стороны банкноты - Ржевский мемориал Советскому Cолдату

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новые банкноты номиналом 100 рублей уже начали распространяться в субъектах РФ, в ближайшее время появятся в столичном регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

"Также в ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, которые уже начали распространяться в других регионах страны. Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте регулятора, преобладающие цвета обновленной банкноты - оливковый и оранжевый. Основное изображение лицевой стороны банкноты - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а оборотной стороны банкноты - Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.

Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов - цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.