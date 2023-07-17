Великобритания ввела транспортные санкции в отношении Костина, Тимченко и Ротенберга

Под рестрикции также подпали гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, предприниматели Виктор Вексельберг, Саид Керимов, Виктор Рашников, Виктор Медведчук, экс-жена главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина Сечина

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Великобритания расширила санкции в отношении девяти россиян, дополнив ранее веденные рестрикции транспортными ограничениями. Об этом свидетельствуют данные из обновленного в понедельник антироссийского санкционного списка на сайте британского правительства.

Так, санкции были усилены в отношении главы банка ВТБ Андрея Костина, генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, предпринимателей Геннадия Тимченко, Виктора Вексельберга, Аркадия Ротенберга, Саида Керимова, Виктора Рашникова, Виктора Медведчука, бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Марины Сечиной.

Весной 2022 года вследствие спецоперации РФ на Украине в Великобритании был принят закон, позволяющий задерживать любые российские суда и самолеты. После этого правительство королевства временно арестовало несколько частных самолетов и яхт, которые могут принадлежать гражданам РФ.