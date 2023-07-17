Кабмин подготовил концепцию регулирования квантовых коммуникаций

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что подобные технологии применяются для создания и эксплуатации надежных сетей связи

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России разработало концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство подготовило концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций в нашей стране на ближайшее 6,5 лет", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что подобные технологии применяются для создания и эксплуатации надежных сетей связи. "Такие каналы нужны как в системе государственного управления, так и для обеспечения безопасной передачи значимых для граждан и для бизнеса сведений", - указал Мишустин.

Кроме того, продолжил премьер, квантовые решения помогают ускорить выполнение многих - в том числе научных - задач, анализировать большие объемы данных в короткие сроки. "Конечно, необходимо развивать собственные компетенции в этой области, внедрять наши, отечественные разработки", - обозначил задачу председатель правительства.

Как пояснил Мишустин, в рамках концепции предстоит сформировать качественную нормативную базу и условия для поэтапного перехода на новые методы защиты информации и внедрение современных решений. Заслушав доклад профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он добавил: "Достижение технологического суверенитета, о котором говорит президент [РФ Владимир Путин], без таких новых технологий невозможно".

"Нужно не только решать вопросы, связанные с появлением отечественных решений, но и внедрять их, тестировать, делать их применимыми для бизнеса и для граждан. Квантовая коммуникация - это важнейшее направление, которым мы должны заниматься. Для его дальнейшего развития необходимо создать благоприятную регуляторную среду, убрать все барьеры", - подытожил премьер, поручив Чернышенко держать этот вопрос на личном контроле.