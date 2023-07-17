Путин потребовал от иркутских властей обратить внимание на медицину в селах

В целом глава государства остался доволен ситуацией в области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в целом остался доволен ситуацией в Иркутской области, однако потребовал от главы региона Игоря Кобзева обратить внимание на медицину на селе.

В ответ на реплику губернатора о поступательном развитии Приангарья и успешном 2022 годе, глава государства заметил: "Это точно. У нас в целом по стране был небольшой спад ВВП, а в Иркутской области - плюс три с лишним процента".

При этом Путин указал и на те сферы, где еще предстоит приложить усилия. В частности, он остановился на ситуации в медицине. "Прошу вас обратить внимание на оборудование ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов - прим. ТАСС) на селе", - потребовал президент.