Комитет ГД одобрил ко II чтению погашение ипотечных долгов погибших в СВО

Депутаты Госдумы могут рассмотреть эту инициативу на заседании 20 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во II чтении законопроект, предусматривающий погашение ипотечных кредитов погибших или ставших инвалидами первой группы участников СВО через уполномоченный орган - ФГКУ "Росвоенипотека". Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во II чтении на заседании 20 июля.

Сейчас в случае гибели заемщика - участника СВО его обязательства по кредитному договору прекращаются кредитором. Эта норма закона не содержит исключения для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), поэтому применяется ко всем заемщикам - участникам СВО вне зависимости от того, являются они участниками НИС (бывшими участниками НИС) или не являются, указывают авторы законопроекта.

Принятие соответствующего закона "оказало негативное влияние на размер процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам для военнослужащих, так как перенос на банки финансовой нагрузки по погашению кредитных обязательств погибших в ходе СВО участников НИС привел к существенному росту рисков для кредиторов и необходимости формирования дополнительных резервов", говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предусматривается, что в случае гибели или приобретения инвалидности первой группы в ходе СВО участником НИС его обязательства по кредитному договору, заключенному в целях приобретения жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа, погашаются уполномоченным федеральным органом в порядке, предусмотренном законом. Соответствующим федеральным органом является подведомственная Минобороны "Росвоенипотека".

При этом действие такой нормы не будет распространяться на участников НИС, погибших в ходе СВО до вступления в силу закона об особом порядке погашения кредитных обязательств участников СВО, то есть до 7 октября 2022 года - прекращение обязательств таких заемщиков осуществляется кредиторами.

Как сообщил на заседании комитета его председатель Анатолий Аксаков, к документу были приняты две поправки уточняющего характера.