Глава ЕС заявил о планах поддерживать усилия ООН для возобновления зерновой сделки

Шарль Мишель назвал важной эту инициативу для наиболее уязвимых стран

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Евросоюз будет поддерживать все усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по возобновлению зерновой сделки. Об этом заявил в понедельник глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на саммит ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (CELAC).

"Сегодня Россия сделала заявление по черноморской зерновой инициативе. Эта инициатива очень важна для наиболее уязвимых стран мира. Вместе с линиями солидарности ЕС (речные и сухопутные маршруты с Украины в приграничные страны ЕС для вывоза аграрной продукции - прим. ТАСС) они обеспечивают доступ наиболее уязвимых стран мира к зерну. Мы поддерживаем все усилия генерального секретаря [ООН Антониу] Гутерриша по возобновлению сделки", - сказал он.