17 июля, 11:56,
обновлено 17 июля, 12:29

Источник: идущим на Украину судам откажут в страховании после краха зерновой сделки

AP Photo/ Khalil Hamra
© AP Photo/ Khalil Hamra

Во время действия зерновой сделки торговые суда, совершавшие рейсы в украинские морские порты, должны были быть застрахованы на случаи рисков, которые могли возникнуть из-за конфликта на Украине

АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в отрасли.

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

"Зерновая сделка потерпела крах, теперь направляющимся в украинские порты судам может быть отказано в страховании, поскольку Россия вышла из черноморской инициативы. Я допускаю, что какие-то компании могут продолжить страховать суда, чтобы извлечь максимальную выгоду. Но мне кажется, что из-за отсутствия гарантий безопасности это маловероятно", - отметил собеседник агентства.

В период, когда действовала зерновая сделка, торговые суда, совершавшие рейсы в морские порты Украины, должны были быть застрахованы на случаи рисков, которые могли возникнуть из-за конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в понедельник ТАСС, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. По ее словам, в ближайшее время будет опубликовано заявление дипведомства с детальными разъяснениями российской позиции.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней, а затем несколько раз продлевались. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Другая часть касается доступа на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений. Власти РФ неоднократно заявляли о неисполнении некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о преимущественных поставках зерна в беднейшие страны. Они также обращали внимание на то, что создаются препятствия на пути поставок российских удобрений и продовольствия на мировой рынок. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация