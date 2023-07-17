Источник: идущим на Украину судам откажут в страховании после краха зерновой сделки

Во время действия зерновой сделки торговые суда, совершавшие рейсы в украинские морские порты, должны были быть застрахованы на случаи рисков, которые могли возникнуть из-за конфликта на Украине

АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в отрасли.

"Зерновая сделка потерпела крах, теперь направляющимся в украинские порты судам может быть отказано в страховании, поскольку Россия вышла из черноморской инициативы. Я допускаю, что какие-то компании могут продолжить страховать суда, чтобы извлечь максимальную выгоду. Но мне кажется, что из-за отсутствия гарантий безопасности это маловероятно", - отметил собеседник агентства.

В период, когда действовала зерновая сделка, торговые суда, совершавшие рейсы в морские порты Украины, должны были быть застрахованы на случаи рисков, которые могли возникнуть из-за конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в понедельник ТАСС, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. По ее словам, в ближайшее время будет опубликовано заявление дипведомства с детальными разъяснениями российской позиции.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней, а затем несколько раз продлевались. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Другая часть касается доступа на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений. Власти РФ неоднократно заявляли о неисполнении некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о преимущественных поставках зерна в беднейшие страны. Они также обращали внимание на то, что создаются препятствия на пути поставок российских удобрений и продовольствия на мировой рынок.