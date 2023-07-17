Федеральный девелопер GloraX построит первый жилой проект в Казани

Компания планирует возвести здесь проект бизнес-класса общей площадью 195 тыс. кв. м, из которых 134,4 тыс. кв. м составит площадь квартир

КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Федеральный девелопер GloraX выходит на рынок Казани, где планирует заняться реализацией нескольких жилых проектов. Первый земельный участок GloraX приобрел в рамках проекта "Экорайон", сообщается в понедельник на сайте компании.

"Федеральный девелопер GloraX приобрел у Республиканского фонда поддержки земельный участок в рамках масштабного проекта "Экорайон" в Кировском районе Казани. Земельный участок площадью 25 га расположен в перспективной с точки зрения дальнейшего развития локации, в 10 минутах езды на автомобиле от центра города, и граничит с лесными массивами. GloraX планирует возвести здесь проект бизнес-класса общей площадью 195 тыс. кв. м, из которых 134,4 тыс. кв. м составит площадь квартир", - говорится в сообщении.

Здесь появится среднеэтажная жилая застройка. Архитектурные решения будут выполнены в общей стилистике района, утвержденной городом. Кроме того, новый проект будет включать коммерческую и социальную инфраструктуру.

"Объем инвестиций в реализацию проекта GloraX составит более 20 млрд рублей. Начало работ на строительной площадке намечено на первый квартал 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что GloraX ведет переговоры о покупке второго участка в рамках проекта "Экорайон". Его площадь составляет 6,86 га, здесь планируется построить комплекс общей площадью 105 тыс. кв. м, из которых 72,3 тыс. кв. м приходится на жилье.

"Наряду с упомянутыми площадками, компания также рассматривает приобретение здесь [в Казани] других земельных участков. В планах GloraX довести объем портфеля проектов в этом регионе до 500 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Общая площадь территории, где будет реализован масштабный проект "Экорайон", составляет 759 га. Проект включает в себя 15 кварталов и реализуется поэтапно. Территория проекта "Экорайон" расположена в перспективной локации в северо-западной части Казани.