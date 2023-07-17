Президент Бразилии анонсировал масштабную программу энергетического рынка

Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что развитие чистой энергетики и защита окружающей среды являются одними из приоритетных задач его правительства

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Бразилии планируют в рамках экономических реформ реализовать масштабную программу преобразованиий энергорынка с упором на развитие альтернативной энергетики. Об этом заявил в понедельник глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

"В августе этого года мы представим программу развития Бразилии, в которой значительное место будет отведено под программу энергетического перехода. И мы хотим пригласить Евросоюз принять в ней участие", - сказал он по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, речь идет об одной из наиболее масштабных в наши дни программ энергетического перехода в развивающихся странах.

Глава государства подчеркнул, что развитие чистой энергетики и защита окружающей среды являются одними из приоритетных задач его правительства, обозначив готовность Бразилии выполнить свои обязательства в рамках соглашений по климату, в том числе положить конец незаконной вырубке экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонки к 2030 году. "И мы хотим, чтобы в рамках этого диалога Европа поняла, что в южноамериканской Амазонии живут 50 млн человек, которым нужны достойные условия существования", - добавил он.

Ранее Лула да Силва неоднократно заявлял, что борьба с изменениями климата станет одним из наиболее приоритетных направлений работы его правительства. В частности, он обещал усилить борьбу с преступлениями в природоохранной сфере, которым, по его оценкам, попустительствовало правительство экс-президента Жаира Болсонару. Кроме того, социалист регулярно напоминает о том, что на климатической конференции в Копенгагене в 2009 году развитые страны пообещали начиная с 2020 года выделять развивающимся государствам по 100 млрд долларов в год на борьбу с последствиями изменений климата. Однако фактически данное обязательство так и не было реализовано.