Источник: остановка зерновой сделки может вызвать новые запреты на украинский импорт в ЕС

По мнению источника, прекращение экспорта зерна с Украины по морю приведет к перегрузке речных и сухопутных маршрутов из страны в приграничные страны ЕС для вывоза аграрной продукции

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Прекращение зерновой сделки приведет к увеличению поставок украинского зерна в ЕС по суше и падению цен, что может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины. Об этом ТАСС заявил в понедельник дипломатический источник в Брюсселе.

"Прекращение зерновой инициативы и экспорта зерна с Украины по морю приведет к перегрузке линий солидарности (речные и сухопутные маршруты с Украины в приграничные страны ЕС для вывоза аграрной продукции - прим. ТАСС). Это потребует практически удвоения объемов экспорта по суше. Новый приток зерна приведет к затовариванию рынков в Европе и новому падению закупочных цен на зерно. Это может вызвать новые запреты на поставки зерна с Украины", - сказал дипломат.

Еврокомиссия была вынуждена ввести со 2 мая по 15 сентября запрет на поставки в пять стран ЕС - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию - пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в связи с серьезными убытками у местных фермеров. Сейчас через территорию этих стран возможен только транзит украинского зерна, что создает дополнительные логистические проблемы перевозчикам.