Эксперты назвали маловероятным сценарий затяжного ослабления рубля

Скачки иностранных валют можно отнести к биржевой волатильности, которая со временем снизится, а курс стабилизируется, отмечают эксперты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский рубль, находящийся под давлением дисбаланса экспорта и импорта, в моменте чувствительно реагирует на происходящие геополитические события. Тем не менее в ближайшее время курс рубля должен стабилизироваться, а сценарий его затяжного ослабления маловероятен, считают опрошенные ТАСС эксперты.

После "встряски" в июне и июле и падения рубля на годовые минимумы (когда доллар достигал отметки в 93,85 рубля), сейчас наблюдается, скорее, консолидация в области 90 рублей за доллар, а остальные валюты уже подстраиваются (евро и юань) к траектории глобального доллара на мировом валютном рынке, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Так рынок реагирует на любые геополитические новости, краткосрочно ситуация для рубля выглядит сложной, поясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-капитала" Владимир Брагин. Зельцер добавляет, что, помимо геополитического фона, на рубль оказывает давление динамика экспорта, импорта и оттока капитала. "Здесь оценивается траектория сырьевого рынка, скорость адаптации бизнеса к угрозам с Запада и переориентации на Восток", - указывает эксперт.

При этом скачки иностранных валют можно отнести к биржевой волатильности, которая со временем снизится, а курс стабилизируется, отмечают эксперты. Кроме того, сценарий затяжного ослабления рубля маловероятен, полагают они.

Прогнозы экспертов

По оценкам "Альфа-капитала", рубль постепенно вернется в диапазон 70-80 рублей или 75-85 рублей за доллар. "Платежный баланс в целом выглядит "здоровым": колоссального оттока капитала или высоких внешних обязательств у нас нет. Если счет текущих операций будет отрицательным, это не столь критично, как кажется, на первый взгляд: исторически у нас были целые кварталы, когда счет текущих операций был в минусе. Хронический профицит - это куда большая проблема, так как это ограничивает скорость развития экономики", - поясняет Брагин.

Кроме того, курс рубля будет зависеть от решения регулятора 21 июля, полагает Зельцер. В "БКС Мир инвестиций" ожидают, что ЦБ может увеличить ставку на 50 или 100 базисных пунктов. "Это позволит сбить валютный ажиотаж и подтолкнет рубль на выход из консолидации последних дней", - отмечает эксперт.

В базовом варианте "БКС Мир инвестиций" оценивают коррекцию доллара в область 85-83,5 рубля как наиболее вероятный исход. Прогноз компании по доллару до конца лета - 85-95 рубля, евро - 95,5-106,8 рубля (если на мировом рынке пара евро/доллар останется около текущего значения 1,124). Юань же может находиться в диапазоне 11,8-13,2 рубля (если котировки доллар/юань останутся у текущего уровня 7,18).