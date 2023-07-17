Кабмин продлил на год упрощенный порядок подтверждения качества продукции

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что временная мера позволяет импортерам и производителям не проводить длительные лабораторные исследования товаров, а ограничиваться предоставлением декларации об их соответствии заявленным характеристикам

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ до 1 сентября 2024 года продлило упрощенный порядок подтверждения соответствия отечественной и импортной продукции требованиям техрегламентов и стандартов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что для снятия барьеров, которые задерживали появление новых товаров на полках магазинов, правительство в условиях санкций в марте 2022 года запустило упрощенный порядок подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальным и межгосударственным стандартам. Эта временная мера позволяет импортерам и производителям не проводить длительные лабораторные исследования товаров, а ограничиваться предоставлением декларации об их соответствии заявленным характеристикам, сказал Мишустин.

"Такой механизм продлен до 1 сентября следующего года", - сообщил премьер.

При этом, продолжил он, правительство усовершенствовало процедуру: теперь обязательную сертификацию можно будет проводить в течение шести месяцев после вывода продукции на рынок. "Это поможет оградить наших граждан от некачественных, а иногда и просто опасных товаров, и вместе с тем даст предпринимателям больше времени для того, чтобы завершить перестройку своих бизнес-процессов в новых непростых условиях", - пояснил глава кабмина.

Он отметил, что беспрецедентные санкции недружественных стран были направлены в первую очередь на то, чтобы с полок российских магазинов исчезли привычные для людей товары, чтобы вызвать ажиотаж, спровоцировать панические настроения и скачки цен. "Но нам удалось не допустить дефицита промышленной продукции на внутреннем рынке, для этого при поддержке президента был принят очень большой комплекс мер", - сказал он, упомянув в связи с этим, помимо упрощенного порядка сертификации, налаживание альтернативных логистических маршрутов, введение механизма параллельного импорта, помощь государства отечественным разработчикам и производителям и так далее.